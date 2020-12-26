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Шахин Мустафаев совершил визит в Россию

Шахин Мустафаев совершил визит в Россию Делегация во главе с премьер-министром Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым совершила визит в Российскую Федерацию
Внешняя политика
26 декабря 2020 г. 18:18
Шахин Мустафаев совершил визит в Россию

Делегация во главе с премьер-министром Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым совершила визит в Российскую Федерацию.

Как передает Report, в рамках визита азербайджанская делегация встретилась с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Российской Федерации Алексеем Оверчуком. На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере экономики, торговли, автомобильного транспорта, энергетики и инфраструктуры.

Стороны также обсудили другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Rusiyaya səfər edib

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