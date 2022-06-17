Шахин Мустафаев принял участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме

Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым приняла участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме.

Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым приняла участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме.

Как передает Report, в состав делегации входили уполномоченные представители Минэкономики, Министерства цифрового развития и транспорта, Минсельхоза, Госрезерва, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и других ведомств.

В ходе визита состоялись встречи с первым заместителем председателя правительства Андреем Белоусовым, заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком, помощником президента Максимом Орешкиным, министром промышленности и торговли Дмитрием Мантуровым, председателем комитета по внешним связям администрации Санкт-Петербурга Евгением Григорьев.

В ходе мероприятия делегация ознакомилась с работой форума и различных павильонов, а также провела ряд других встреч.