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Шахин Мустафаев принял участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме

Шахин Мустафаев принял участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым приняла участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 23:21
Шахин Мустафаев принял участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме

Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым приняла участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме.

Как передает Report, в состав делегации входили уполномоченные представители Минэкономики, Министерства цифрового развития и транспорта, Минсельхоза, Госрезерва, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и других ведомств.

В ходе визита состоялись встречи с первым заместителем председателя правительства Андреем Белоусовым, заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком, помощником президента Максимом Орешкиным, министром промышленности и торговли Дмитрием Мантуровым, председателем комитета по внешним связям администрации Санкт-Петербурга Евгением Григорьев.

В ходе мероприятия делегация ознакомилась с работой форума и различных павильонов, а также провела ряд других встреч.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev 25-ci Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumunda iştirak edib

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