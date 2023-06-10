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Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана

Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана 2 июня в Москве состоялось очередное заседание трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций в регионе Южного Кавказа под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.
Внешняя политика
10 июня 2023 г. 11:18
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев

2 июня в Москве состоялось очередное заседание трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций в регионе Южного Кавказа под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

В интервью Report заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев рассказал о ходе этих переговоров.

- Прокомментируйте, пожалуйста, переговоры в рамках встречи трехсторонней рабочей группы по восстановлению транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и ее Нахчыванской Автономной Республикой.

- Переговоры ведутся на основе 9 пункта совместного Заявления от 9/10 ноября 2020 года с целью скорейшей реализации его положений. Задачи предельно ясны. Предусмотрено восстановление имевшихся и строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана. Будет обеспечено осуществление как пассажирских, так и грузовых перевозок, а также транспортных средств.

- Будет ли осуществляться со стороны России контроль за транспортным сообщением между западными районами Азербайджанской Республики и ее Нахчыванской Автономной Республикой?

- Контроль, согласно трехстороннему заявлению от 9/10 ноября 2020 года, с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов, будут осуществлять органы пограничной службы ФСБ России.

- На какой стадии находятся переговоры?

- В данный момент проходят обсуждения по согласованию технических деталей.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: “Naxçıvanı Azərbaycanın qərb rayonları ilə birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur”
Версия на английском языке Shahin Mustafayev: Construction of new transport communications between Nakhchivan and Azerbaijan's western districts envisaged

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