Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев посетит Китай.

Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами заявила посол Китая в Азербайджане Го Минь.

"В следующем месяце азербайджанская сторона направит делегацию из более чем 100 человек во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым в Шанхай для участия во 2-й Международной Импортной ЭКСПО Китая. Я уверена, что азербайджанские вина, сухофрукты, мед, варенья и другие высококачественные продукты поступят на китайский рынок", - сказала она.

Посол подчеркнула, что экономическое сотрудничество между Китаем и Азербайджаном продолжает стремительно развиваться и расти: "До настоящего времени китайская сторона предоставила азербайджанской стороне более 500 миллионов юаней безвозмездной помощи для реализации 22 проектов. На конец августа этого года товарооборот между Китаем и Азербайджаном достиг 1,543 миллиардов долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 104,64%, достигнув рекордного уровня в истории".