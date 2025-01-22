Шахин Мустафаев обсудил с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана региональную ситуацию

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в Тегеране встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмедианом.

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в Тегеране встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмедианом.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство SNN, на встрече стороны обсудили развитие двусторонних отношений и последние события на Южном Кавказе.

Отметим, что Шахин Мустафаев находится в Тегеране для участия в 16-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном.