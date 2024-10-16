Шахин Мустафаев обсудил с министром нефти Ирана создание совместной рабочей группы

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад в ходе встречи в Тегеране обсудили формирование совместной рабочей группы в целях ускорения двустороннего сотрудничества, особенно в сфере энергетики.

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад в ходе встречи в Тегеране обсудили формирование совместной рабочей группы в целях ускорения двустороннего сотрудничества, особенно в сфере энергетики.

Как сообщает Report, об этом пишет агентство Mehr.

Пакнежат отметил, что приветствуют любые инициативы, связанные с повышением уровня сотрудничества в нефтяной и энергетической сферах, что требует также развития соответствующей инфраструктуры.

Шахин Мустафаев подчеркнул, что целью его визита в Иран являются переговоры по реализации будущих проектов.

Отметим, что ранее Мустафаев встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, министром иностранных дел Аббасом Арагчи и другими официальными лицами страны.