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Шахин Мустафаев обсудил с министром нефти Ирана создание совместной рабочей группы

Шахин Мустафаев обсудил с министром нефти Ирана создание совместной рабочей группы Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад в ходе встречи в Тегеране обсудили формирование совместной рабочей группы в целях ускорения двустороннего сотрудничества, особенно в сфере энергетики.
Внешняя политика
16 октября 2024 г. 11:26
Шахин Мустафаев обсудил с министром нефти Ирана создание совместной рабочей группы
Шахин Мустафаев

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад в ходе встречи в Тегеране обсудили формирование совместной рабочей группы в целях ускорения двустороннего сотрудничества, особенно в сфере энергетики.

Как сообщает Report, об этом пишет агентство Mehr.

Пакнежат отметил, что приветствуют любые инициативы, связанные с повышением уровня сотрудничества в нефтяной и энергетической сферах, что требует также развития соответствующей инфраструктуры.

Шахин Мустафаев подчеркнул, что целью его визита в Иран являются переговоры по реализации будущих проектов.

Отметим, что ранее Мустафаев встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, министром иностранных дел Аббасом Арагчи и другими официальными лицами страны.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev İranın neft naziri ilə birgə işçi qrupunun yaradılmasını müzakirə edib

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