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Шахин Мустафаев обсудил с министром дорог и градостроительства Ирана увеличение транзитных грузоперевозок

Шахин Мустафаев обсудил с министром дорог и градостроительства Ирана увеличение транзитных грузоперевозок Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу в Тегеране с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзаной Садиг.
Внешняя политика
15 октября 2024 г. 14:10
Шахин Мустафаев обсудил с министром дорог и градостроительства Ирана увеличение транзитных грузоперевозок

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу в Тегеране с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзаной Садиг.

Как сообщает Report со ссылкой на ИРНА, Ф.Садиг подчеркнула важность для Ирана отношений с Азербайджаном.

Она предложила провести в ближайшее время в Тегеране 16-ое заседание совместной экономической комиссии Азербайджан-Иран, отметив, что начато строительство железной дороги Решт-Астара, которая станет ключевым элементом в развитии международного транспортного коридора Север-Юг.

"Сотрудничество с Азербайджаном крайне важно для развития этой железнодорожной инфраструктуры. Также необходимо разработать план для достижения цели - транзита 15 млн тонн грузов между нашими странами", - добавила она.

Отметим, что Ш.Мустафаев 14 октября встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev Tehranda İranın yol və şəhərsalma naziri ilə görüşüb

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