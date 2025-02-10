О нас

Шахин Мустафаев: Новый транспортный коридор в Нахчыван внесет вклад в развитие всего региона

Шахин Мустафаев: Новый транспортный коридор в Нахчыван внесет вклад в развитие всего региона Новый транспортный коридор между Нахчыванской Автономной Республикой основной частью Азербайджана внесет вклад в развитие региона в целом.
Внешняя политика
10 февраля 2025 г. 19:52
Шахин Мустафаев: Новый транспортный коридор в Нахчыван внесет вклад в развитие всего региона

Новый транспортный коридор между Нахчыванской Автономной Республикой и основной частью Азербайджана внесет вклад в развитие региона в целом.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на официальном приеме в Баку по случаю Национального дня Ирана.

Мустафаев отметил, что сфера транспорта является одним из ключевых направлений сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

"Новый транспортный маршрут, который соединит Нахчыван с основной частью Азербайджана, внесет значительный вклад в развитие региона. Транспортный коридор Север-Юг и другие проекты также нацелены на развитие региона. Важную роль в этом сыграет и Ордубадская гидроэлектростанция", - сказал он.

Вице-премьер также подчеркнул, что предстоящий визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан создаст новые перспективы для развития сотрудничества между странами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: Naxçıvanla Azərbaycanın digər ərazilərini birləşdirəcək nəqliyyat əlaqəsi regionun inkişafına töhfə verəcək

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi