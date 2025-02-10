Шахин Мустафаев: Новый транспортный коридор в Нахчыван внесет вклад в развитие всего региона

Новый транспортный коридор между Нахчыванской Автономной Республикой основной частью Азербайджана внесет вклад в развитие региона в целом.

Новый транспортный коридор между Нахчыванской Автономной Республикой и основной частью Азербайджана внесет вклад в развитие региона в целом.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на официальном приеме в Баку по случаю Национального дня Ирана.

Мустафаев отметил, что сфера транспорта является одним из ключевых направлений сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

"Новый транспортный маршрут, который соединит Нахчыван с основной частью Азербайджана, внесет значительный вклад в развитие региона. Транспортный коридор Север-Юг и другие проекты также нацелены на развитие региона. Важную роль в этом сыграет и Ордубадская гидроэлектростанция", - сказал он.

Вице-премьер также подчеркнул, что предстоящий визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан создаст новые перспективы для развития сотрудничества между странами.