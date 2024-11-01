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Шахин Мустафаев и Мгер Григорян обсудили очередность участков линии границы

Шахин Мустафаев и Мгер Григорян обсудили очередность участков линии границы Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян провели обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения делимитационных работ.
Внешняя политика
1 ноября 2024 г. 18:27
Шахин Мустафаев и Мгер Григорян обсудили очередность участков линии границы

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян провели обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения делимитационных работ.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении по итогам десятой встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Стороны обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ, договорились определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Armenia mull sequence of border sections
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev və Mher Qriqoryan sərhəd xətti sahələrinin ardıcıllığını müzakirə ediblər

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