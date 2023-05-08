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Шахин Мустафаев:  Гейдар Алиев заложил основу сотрудничества между Азербайджаном и Астраханью

Шахин Мустафаев:  Гейдар Алиев заложил основу сотрудничества между Азербайджаном и Астраханью Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу современных двусторонних отношений между Азербайджаном и Астраханской областью.
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 14:09
Шахин Мустафаев:  Гейдар Алиев заложил основу сотрудничества между Азербайджаном и Астраханью

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев заложил основу современных двусторонних отношений между Азербайджаном и Астраханской областью.

Как передает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе
конференции, приуроченной к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, на тему "Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью: современное состояние и перспективы".

По его словам, на данный момент Ильхам Алиев с большим успехом продолжает политику своего отца, выводя отношения на новый уровень.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что существуют хорошие условия для многократного увеличения товарооборота между Азербайджаном и Астраханской областью: "Для этого у нас есть все возможности и инструменты".

"Второе перспективное направление - инвестиционное сотрудничество и промышленная кооперация. В Азербайджане благоприятный инвестиционный климат, который может быть интересен деловым кругам Астрахани", - добавил он.

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