Шахин Мустафаев: Гейдар Алиев заложил основу сотрудничества между Азербайджаном и Астраханью

Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу современных двусторонних отношений между Азербайджаном и Астраханской областью.

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев заложил основу современных двусторонних отношений между Азербайджаном и Астраханской областью.

Как передает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе

конференции, приуроченной к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, на тему "Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью: современное состояние и перспективы".

По его словам, на данный момент Ильхам Алиев с большим успехом продолжает политику своего отца, выводя отношения на новый уровень.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что существуют хорошие условия для многократного увеличения товарооборота между Азербайджаном и Астраханской областью: "Для этого у нас есть все возможности и инструменты".

"Второе перспективное направление - инвестиционное сотрудничество и промышленная кооперация. В Азербайджане благоприятный инвестиционный климат, который может быть интересен деловым кругам Астрахани", - добавил он.