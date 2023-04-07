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Шахин Мустафаев : Для нас важно изучение и сохранение памятников тюркской цивилизации

Шахин Мустафаев : Для нас важно изучение и сохранение памятников тюркской цивилизации Для нас главное - изучать тюркскую цивилизацию и привлечь внимание международного сообщества к сохранению ее объектов.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 13:44
Шахин Мустафаев : Для нас важно изучение и сохранение памятников тюркской цивилизации

Для нас главное - изучать тюркскую цивилизацию и привлечь внимание международного сообщества к сохранению ее объектов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Тюркской академии Шахин Мустафаев на панельной сессии проходящего сегодня в Университете ADA девятого заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

"Вместе с монгольскими археологами, мы продолжаем раскопки в Монголии, где в прошлом было обнаружено много ценнейших артефактов", - сказал он.

По словам Ш. Мустафаева, до сегодняшнего дня 44 объекта стран ТЮРКСОЙ вошли в список Всемирного материального наследия ЮНЕСКО. Из них 3 объекта принадлежат Азербайджану. В этом списке также 12 объектов Казахстана, 5 - Кыргызстана и столько же Узбекистана. По словам Ш. Мустафаева, в список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО входит 19 объектов из Азербайджана. В целом число объектов стран ТЮРКСОЙ, входящих в него, насчитывает более 60.

Существует и список наследия тюркских народов. Например, по словам академика, в него входит 58 объектов из Китая, в европейских странах их число достигает несколько десятков.

"С каждым годом включение в списки материального и нематериального наследия ЮНЕСКО становится все сложнее", - сказал академик, призвав ТЮРКСОЙ к тесному сотрудничеству в этом вопросе.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: “Türk sivilizasiyası abidələrini öyrənmək və qorumaq bizim üçün vacibdir”

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