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Шахин Мустафаев: Азербайджан и Узбекистан придают большое значение сотрудничеству во многих областях

Шахин Мустафаев: Азербайджан и Узбекистан придают большое значение сотрудничеству во многих областях Торгово-экономическое сотрудничество является одним из главных приоритетов в межгосударственных отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном.
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 20:22
Шахин Мустафаев: Азербайджан и Узбекистан придают большое значение сотрудничеству во многих областях

Торгово-экономическое сотрудничество является одним из главных приоритетов в межгосударственных отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как передает Report, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на мероприятии, посвященном 32-летней годовщине провозглашения независимости Республики Узбекистан.

"В соответствии с целями, поставленными главами государств, наши правительства прилагают последовательные усилия для максимальной реализации нашего богатого потенциала в направлении торгово-экономическое сотрудничества. Достижению этой цели будет способствовать совместный Инвестиционный фонд, созданный некоторое время назад, с уставным капиталом в 500 миллионов долларов", - сказал он.

Ш. Мустафаев также отметил, что обе страны придают большое значение сотрудничеству во многих областях, включая культурно-гуманитарные отношения.

"Сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере является основой наших межгосударственных отношений. В августе в Азербайджане с большим успехом прошли Дни узбекской культуры. Азербайджанская публика в очередной раз стала свидетельницей высокого мастерства и таланта представителей братского узбекского народа», - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: “Azərbaycan və Özbəkistan bir çox sahələrdə əməkdaşlığa böyük önəm verir”

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