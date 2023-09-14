Шахин Мустафаев: Азербайджан и Узбекистан придают большое значение сотрудничеству во многих областях

Торгово-экономическое сотрудничество является одним из главных приоритетов в межгосударственных отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном.

Торгово-экономическое сотрудничество является одним из главных приоритетов в межгосударственных отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как передает Report, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на мероприятии, посвященном 32-летней годовщине провозглашения независимости Республики Узбекистан.

"В соответствии с целями, поставленными главами государств, наши правительства прилагают последовательные усилия для максимальной реализации нашего богатого потенциала в направлении торгово-экономическое сотрудничества. Достижению этой цели будет способствовать совместный Инвестиционный фонд, созданный некоторое время назад, с уставным капиталом в 500 миллионов долларов", - сказал он.

Ш. Мустафаев также отметил, что обе страны придают большое значение сотрудничеству во многих областях, включая культурно-гуманитарные отношения.

"Сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере является основой наших межгосударственных отношений. В августе в Азербайджане с большим успехом прошли Дни узбекской культуры. Азербайджанская публика в очередной раз стала свидетельницей высокого мастерства и таланта представителей братского узбекского народа», - подчеркнул он.