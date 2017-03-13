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    Министр экономики Шахин Мустафаев: "Азербайджан хочет создать в Украине Торговый дом"

    Создав в Украине Торговый дом мы улучшим развитие торгового сотрудничества между Украиной и Азербайджаном© Foto: "Report"

    Киев. 13 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан хочет создать в Украине Торговый дом".

    Об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

    Как передает украинское бюро Report, Шахин Мустафаев попросил Владимира Гройсмана посодействовать реализации этого проекта.

    «Мы видим рост инвестиций в украинскую экономику. Поэтому, создав в Украине Торговый дом мы улучшим развитие торгового сотрудничества между Украиной и Азербайджаном», - сказал Шахин Мустафаев.

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