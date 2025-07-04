Шахбаз Шариф: Исторический саммит в Ханкенди организован на высоком уровне

Шахбаз Шариф: Саммит в историческом Ханкенди организован на высоком уровне

17-ый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в историческом городе Азербайджана - Ханкенди организован на высоком уровне.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф на 17-м саммите ОЭС.

"Хотелось бы выразить благодарность моему дорогому брату, президенту Ильхаму Алиеву за успешную организацию мероприятия. Благодарю и всю команду президента за теплый прием и радушное гостеприимство, оказанные нам в историческом и прекрасном Ханкенди", - сказал Шариф.

Он также отметил, что ОЭС является очень важной и перспективой организацией.

"Пакистан горд быть частью этой организации", - подчеркнул премьер.