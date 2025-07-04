О нас

Шахбаз Шариф: Исторический саммит в Ханкенди организован на высоком уровне

Шахбаз Шариф: Исторический саммит в Ханкенди организован на высоком уровне Шахбаз Шариф: Саммит в историческом Ханкенди организован на высоком уровне
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 14:25
Шахбаз Шариф: Исторический саммит в Ханкенди организован на высоком уровне

17-ый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в историческом городе Азербайджана - Ханкенди организован на высоком уровне.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф на 17-м саммите ОЭС.

"Хотелось бы выразить благодарность моему дорогому брату, президенту Ильхаму Алиеву за успешную организацию мероприятия. Благодарю и всю команду президента за теплый прием и радушное гостеприимство, оказанные нам в историческом и прекрасном Ханкенди", - сказал Шариф.

Он также отметил, что ОЭС является очень важной и перспективой организацией.

"Пакистан горд быть частью этой организации", - подчеркнул премьер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şahbaz Şərif: Xankəndidə tarixi sammit yüksək səviyyədə təşkil olunub

Другие новости из категории

Президент Ирана: Потенциал ОЭС может помочь развитию стран региона
Президент Ирана: Потенциал ОЭС может помочь развитию стран региона
4 июля 2025 г. 14:19
Шахбаз Шариф: Пакистан уязвим к климатическим изменениям
Шахбаз Шариф: Пакистан уязвим к климатическим изменениям
4 июля 2025 г. 14:15
Президент Кыргызстана: ​​​​​​​Изменение климата является глобальной угрозой, требующей совместных мер
Президент Кыргызстана: ​​​​​​​Изменение климата является глобальной угрозой, требующей совместных мер
4 июля 2025 г. 14:12
Масуд Пезешкиан: Саммит ОЭС - это возможность осудить недавние атаки на Иран
Масуд Пезешкиан: Саммит ОЭС - это возможность осудить недавние атаки на Иран
4 июля 2025 г. 14:11
Главы МИД Пакистана и Ирана провели встречу в кулуарах саммита ОЭС в Ханкенди
Главы МИД Пакистана и Ирана провели встречу в кулуарах саммита ОЭС в Ханкенди
4 июля 2025 г. 13:55
Президент Азербайджана: В нашей стране очень позитивный инвестиционный климат
Президент Азербайджана: В нашей стране очень позитивный инвестиционный климат
4 июля 2025 г. 13:48
Узбекистан приветствует успешные итоги климатической конференции COP29
Узбекистан приветствует успешные итоги климатической конференции COP29
4 июля 2025 г. 13:47
Мирзиеёв предложил провести встречу министров торговли стран ОЭС в Ташкенте
Мирзиеёв предложил провести встречу министров торговли стран ОЭС в Ташкенте
4 июля 2025 г. 13:46
Президент: В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы
Президент: В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы
4 июля 2025 г. 13:45
Ханкенди принимает 17-й саммит ОЭС
ФотоХанкенди принимает 17-й саммит ОЭС
4 июля 2025 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi