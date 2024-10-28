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Шахбаз Шариф прибудет с госвизитом в Азербайджан в следующем году

Шахбаз Шариф прибудет с госвизитом в Азербайджан в следующем году Премьер-министр Исламской Республики Пакистан  Мухаммад Шахбаз Шариф совершит государственный визит в Азербайджан в следующем году.
Внешняя политика
28 октября 2024 г. 14:18
Шахбаз Шариф прибудет с госвизитом в Азербайджан в следующем году

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф совершит государственный визит в Азербайджан в следующем году.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.

Глава государства отметил, что в Азербайджане с нетерпением ждут участия премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в мероприятиях COP29 и его государственный визит в нашу страну в следующем году.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri gələn il Azərbaycana dövlət səfəri edəcək

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