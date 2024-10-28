Шахбаз Шариф прибудет с госвизитом в Азербайджан в следующем году

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф совершит государственный визит в Азербайджан в следующем году.

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф совершит государственный визит в Азербайджан в следующем году.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.

Глава государства отметил, что в Азербайджане с нетерпением ждут участия премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в мероприятиях COP29 и его государственный визит в нашу страну в следующем году.