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Шахбаз Шариф: Пакистан уязвим к климатическим изменениям

Шахбаз Шариф: Пакистан уязвим к климатическим изменениям Пакистан является одной из стран уязвимых от климатических последствий.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 14:15
Шахбаз Шариф: Пакистан уязвим к климатическим изменениям

Пакистан является одной из стран уязвимых к последствиям климатических изменений.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Он выразил удовлетворение темой саммита, считает ее своевременной и чрезвычайно важной.

"Страны-члены ОЭС, как и весь остальной мир, сталкиваются с далеко идущими последствиями изменения климата, такими как таяние ледников, опустынивание, аномальная жара, разрушительные наводнения и снижение производительности сельского хозяйства. Эти проблемы угрожают продовольственной безопасности и средствам к существованию миллионов наших людей. Пакистан, по-прежнему, входит в десятку стран, наиболее уязвимых к изменению климата", - отметил Шариф.

По его словам, Пакистан к сожалению часто сталкивается с наводнениями крупного масштаба.

"Только на прошлой неделе в пострадавших районах Пакистана трагически погибли несколько человек. Для моей страны и многих других, тема климатических изменений и их последствий представляет большое значение", -подчеркнул премьер.

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Версия на азербайджанском языке Şahbaz Şərif: Pakistan iqlim dəyişikliklərinə qarşı həssasdır

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