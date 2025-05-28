Шахбаз Шариф: Пакистан, Азербайджан и Турция с уверенностью двигаются к будущему

18:06 Сегодня флаги трех стран развеваются в очаровательном месте - Лачыне. Это доказывает, что наши флаги всегда будут развеваться вместе, и мы будем с уверенностью двигаться вперед к будущему и процветанию.

Сегодня флаги трех стран развеваются в очаровательном месте - Лачыне. Это доказывает, что наши флаги всегда будут развеваться вместе, и мы будем с уверенностью двигаться вперед к будущему и процветанию.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время выступления в Лачыне перед концертом, посвященным Дню независимости Азербайджана.

Выразив благодарность президентам Азербайджана и Турции за поддержку в вопросе Джамму и Кашмира, премьер-министр сказал: "К сожалению, там пролилась кровь. Эти люди десятилетиями борятся с угнетением. Они никогда не сдадутся, пока не будут обеспечены их права, предусмотренные Уставом ООН, и не будут выполнены резолюции, принятые Советом Безопасности. Пакистан всегда поддерживал кашмирцев, Турция и Азербайджан демонстрировали такую ​​же решимость. Даст Бог, настанет день, когда народ Кашмира обеспечит свои права".