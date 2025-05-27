Шахбаз Шариф: Для меня было честью встретиться с Ильхамом Алиевым в прекрасном и спокойном Лачыне

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поделился публикацией по случаю своего визита в Азербайджан.
Как сообщает Report, в соцсети X он написал:
"Сегодня для меня было честью встретиться с моим уважаемым братом, президентом Ильхамом Алиевым в прекрасном и спокойном городе Лачыне. Я поблагодарил его за непоколебимую поддержку Азербайджаном нашей страны в недавнем пакистано-индийском конфликте.
Мы вновь подтвердили нашу общую решимость углублять двусторонние отношения во всех сферах и продолжать совместную работу во имя регионального мира и прогресса. Да здравствует пакистано-азербайджанская дружба!".