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Шахбаз Шариф: Для меня было честью встретиться с Ильхамом Алиевым в прекрасном и спокойном Лачыне

Шахбаз Шариф: Для меня было честью встретиться с Ильхамом Алиевым в прекрасном и спокойном Лачыне Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поделился публикацией по итогам своего визита в Азербайджан.
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 21:02
Шахбаз Шариф: Для меня было честью встретиться с Ильхамом Алиевым в прекрасном и спокойном Лачыне

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поделился публикацией по случаю своего визита в Азербайджан.

Как сообщает Report, в соцсети X он написал:

"Сегодня для меня было честью встретиться с моим уважаемым братом, президентом Ильхамом Алиевым в прекрасном и спокойном городе Лачыне. Я поблагодарил его за непоколебимую поддержку Азербайджаном нашей страны в недавнем пакистано-индийском конфликте.

Мы вновь подтвердили нашу общую решимость углублять двусторонние отношения во всех сферах и продолжать совместную работу во имя регионального мира и прогресса. Да здравствует пакистано-азербайджанская дружба!".

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Версия на азербайджанском языке Şahbaz Şərif: İlham Əliyevlə gözəl və sakit Laçın şəhərində görüşməkdən şərəf duydum

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