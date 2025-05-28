Шахбаз Шариф: Азербайджан занимает сегодня важное значение на международной арене

Азербайджан сегодня является страной, имеющей большое значение на международной арене.
Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на трехстороннем саммите с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Он также поздравил Азербайджан с национальным праздником - Днем независимости, который отмечается 28 мая.
"Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь с моими братьями и друзьями. Видеть флаги Азербайджана, Турции и Пакистана, развевающиеся вместе в Лачыне, наполняет гордостью. Мы хотим развивать наше партнерство и дальше, потому что у нас глубокие исторические связи, основанные на общих ценностях. Мы придерживаемся общей позиции по Карабаху, Кашмиру и Северному Кипру", - отметил он.