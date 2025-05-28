Шахбаз Шариф: Азербайджан занимает сегодня важное значение на международной арене

Азербайджан сегодня является страной, имеющей большое значение на международной арене.

Азербайджан сегодня является страной, имеющей большое значение на международной арене.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на трехстороннем саммите с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он также поздравил Азербайджан с национальным праздником - Днем независимости, который отмечается 28 мая.

"Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь с моими братьями и друзьями. Видеть флаги Азербайджана, Турции и Пакистана, развевающиеся вместе в Лачыне, наполняет гордостью. Мы хотим развивать наше партнерство и дальше, потому что у нас глубокие исторические связи, основанные на общих ценностях. Мы придерживаемся общей позиции по Карабаху, Кашмиру и Северному Кипру", - отметил он.