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Шафиев: Предвзятость международных организаций к Азербайджану усилилась после антитеррористических мероприятий

Шафиев: Предвзятость международных организаций к Азербайджану усилилась после антитеррористических мероприятий Предвзятая позиция международных организаций и СМИ в отношении Азербайджана после антитеррористических мероприятий усилилась.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 11:47
Шафиев: Предвзятость международных организаций к Азербайджану усилилась после антитеррористических мероприятий

Предвзятая позиция международных организаций и СМИ в отношении Азербайджана после антитеррористических мероприятий усилилась.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности в 2023 году.

По его словам, Центр пытался наладить сотрудничество с международным сообществом и СМИ, однако столкнулся с предвзятой позицией: "Мы всегда наблюдали необъективность в отношении Азербайджана, но в 2023 году, после антитеррористических мероприятий, предвзятая позиция усилилась. Однако мы продолжили сотрудничество с рядом организаций и провели около 30 мероприятий в онлайн-формате".

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Версия на английском языке AIR Center: International organizations have been taking more biased position against Azerbaijan since anti-terrorist measures 
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Antiterror tədbirlərindən sonra beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana qarşı qərəzi kəskinləşib"

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