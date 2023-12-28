Шафиев: Предвзятость международных организаций к Азербайджану усилилась после антитеррористических мероприятий

Предвзятая позиция международных организаций и СМИ в отношении Азербайджана после антитеррористических мероприятий усилилась.

Предвзятая позиция международных организаций и СМИ в отношении Азербайджана после антитеррористических мероприятий усилилась.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности в 2023 году.

По его словам, Центр пытался наладить сотрудничество с международным сообществом и СМИ, однако столкнулся с предвзятой позицией: "Мы всегда наблюдали необъективность в отношении Азербайджана, но в 2023 году, после антитеррористических мероприятий, предвзятая позиция усилилась. Однако мы продолжили сотрудничество с рядом организаций и провели около 30 мероприятий в онлайн-формате".