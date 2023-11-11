Шафиев: Мирный договор между Баку и Ереваном должен стать основой устойчивого мира в регионе

Основой устойчивого мира на Южном Кавказе должен стать мирный договор между Азербайджаном и Арменией, содержащий твердую поддержку и взаимное признание принципа территориальной целостности.

Основой устойчивого мира на Южном Кавказе должен стать мирный договор между Азербайджаном и Арменией, содержащий твердую поддержку и взаимное признание принципа территориальной целостности.

Как передает Report, об этом говорится в статье председателя правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарида Шафиева, опубликованной в журнале The National Interest.

"Война против Украины подняла вопрос территориальной целостности на новый уровень. В результате США и Евросоюз постепенно изменили свой подход к территориальному спору между Азербайджаном и Арменией", - считает он.

По словам Шафиева, не все западные игроки видят будущее региона таким же, как и Вашингтон: "Франция, которая когда-то выступала в качестве посредника в конфликте, решила сделать шаг в пользу Армении, поставив современное вооружение, включая систему ПВО".

В статье председатель правления ЦАМО отмечает, что обе страны должны приложить усилия для установления устойчивого мира в регионе.

"Для достижения этой цели средства массовой информации должны честно освещать события и поощрять обе страны к сотрудничеству. Истории, пронизанные односторонними пропагандистскими клише, разжигают эмоции и затягивают конфликт. Кроме того, конфликт оставил глубокие эмоциональные шрамы у обоих народов и правительств, и общественность должна совместно работать над примирением. В этом могут помочь международные акторы, используя соответствующий опыт британо-ирландского диалога, Балканской платформы и других миротворческих инициатив", - добавил Шафиев.

По его мнению, транспортные проекты и другие экономические стимулы могут разрушить барьеры, созданные войной. "В этой области усилия должны выходить за рамки двустороннего армяно-азербайджанского контекста. Трехсторонний формат стран Южного Кавказа, где Грузия может стать важным собеседником, выглядит многообещающе. Суть в том, что страны региона должны вернуть Южный Кавказ в свои руки, освободив его от вмешательства третьих стран", - заключил он.