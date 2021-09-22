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Шафиев: Проведем трехсторонние обсуждения с исследовательскими центрами Ирана и Турции

Шафиев: Проведем трехсторонние обсуждения с исследовательскими центрами Ирана и Турции "Мы наблюдаем напряжение в ирано- азербайджанских отношениях. Но думаю, что платформа мозговых центров трех стран позволит нам обсудить все вопросы".
Внешняя политика
22 сентября 2021 г. 10:08
Шафиев: Проведем трехсторонние обсуждения с исследовательскими центрами Ирана и Турции

"Мы наблюдаем напряжение в ирано- азербайджанских отношениях. Но думаю, что платформа мозговых центров трех стран позволит нам обсудить все вопросы".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Сегодня в Баку стартовала конференция на тему "Трехсторонние отношения Азербайджан-Турция-Иран", организованная Центром анализа международных отношений (AIR) с участием международно-исследовательских центров Ирана и Турции.

По словам Ф. Шафиева, данная встреча планировалось и ранее, но ситуация с пандемией не позволяла ее провести.

"Сегодня наша цель - обсудить новые реалии и новые возможности в регионе, которые сложились после 44-дневной войны, в том числе и новые транспортные проекты", - заявил Шафиев.

Он напомнил, что Азербайджан предложил Армении мирный договор, однако она отказывается, по-прежнему демонстрируя неконструктивную политику.

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