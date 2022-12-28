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Ф.Шафиев: Может быть создан новый формат переговоров Армении и Азербайджана

Ф.Шафиев: Может быть создан новый формат переговоров Армении и Азербайджана В следующем году Армения может вернуться к трехстороннему формату переговоров, состоявшихся ранее в Брюсселе».
Внешняя политика
28 декабря 2022 г. 12:09
Ф.Шафиев: Может быть создан новый формат переговоров Армении и Азербайджана

Может быть создан Вашингтонский формат переговоров Армении и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, заявил руководитель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Он сказал, что это зависит от нескольких факторов, в том числе от ситуации на дороге Ханкенди-Лачын: "Интересно, что Азербайджан, являясь государством-победителем, прилагает больше усилий для мира. Переговорный формат Москвы и Брюсселя может быть восстановлен в будущем. Также возможно создания формата, предложенного Вашингтоном. Но никакой другой не представляется разумным".

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Версия на английском языке Shafiyev: New format of Armenia-Azerbaijan negotiations may be created
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar üçün Vaşinqton formatı yarana bilər"

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