Шафиев: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией движется в позитивном направлении

Азербайджан и Армения ведут активные переговоры о нормализации отношений, в целом мирный процесс движется в позитивном направлении.

Азербайджан и Армения ведут активные переговоры о нормализации отношений, в целом мирный процесс движется в позитивном направлении.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев сказал в ходе мероприятия "Двусторонние отношения между Италией, Европейским союзом и Азербайджаном: энергетическая безопасность и внешняя политика" в Сенате Италии.

По мнению Шафиева, турбулентность, вызванная кризисами в Украине и на Ближнем Востоке, оказывает прямое или косвенное влияние на систему международных отношений, последствия этого сказываются и на регионе Южного Кавказа.

"Благодаря хорошо проработанной экономической повестке дня и рациональной политике Азербайджан менее подвержен негативным воздействиям", - подчеркнул он.