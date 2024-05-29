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Шафиев: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией движется в позитивном направлении

Шафиев: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией движется в позитивном направлении Азербайджан и Армения ведут активные переговоры о нормализации отношений, в целом мирный процесс движется в позитивном направлении.
Внешняя политика
29 мая 2024 г. 14:23
Шафиев: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией движется в позитивном направлении

Азербайджан и Армения ведут активные переговоры о нормализации отношений, в целом мирный процесс движется в позитивном направлении.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев сказал в ходе мероприятия "Двусторонние отношения между Италией, Европейским союзом и Азербайджаном: энергетическая безопасность и внешняя политика" в Сенате Италии.

По мнению Шафиева, турбулентность, вызванная кризисами в Украине и на Ближнем Востоке, оказывает прямое или косвенное влияние на систему международных отношений, последствия этого сказываются и на регионе Южного Кавказа.

"Благодаря хорошо проработанной экономической повестке дня и рациональной политике Азербайджан менее подвержен негативным воздействиям", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi müsbət istiqamətdə gedir
Версия на английском языке Farid Shafiyev says Armenia-Azerbaijan peace process 'in a good track'

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