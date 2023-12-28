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Шафиев: Франция ведет дипломатическую войну в отношении Азербайджана

Шафиев: Франция ведет дипломатическую войну в отношении Азербайджана Франция и другие страны отнеслись к Азербайджану с абсолютно двойными стандартами после антитеррористических мероприятий.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 12:08
Шафиев: Франция ведет дипломатическую войну в отношении Азербайджана

Франция и ряд других стран отнеслись к Азербайджану с абсолютно двойными стандартами после антитеррористических мероприятий.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев сказал на пресс-конференции по итогам деятельности в 2023 году.

"Франция ведет дипломатическую войну в отношении Азербайджана. В рамках Совета Безопасности ООН было выдвинуто предложение против Азербайджана, которое оказалось провальным", - добавил он.

При этом глава центра отметил, что некоторые французские политики не поддерживают позицию руководства своей страны в отношении Азербайджана.

"Отношения между Азербайджаном и Западом важны для обеих сторон. Однако есть красные линии. Каждый должен понимать, что территориальная целостность, суверенитет никогда не могут быть предметом компромисса для Азербайджана. У нас есть экономические отношения с Францией, но именно Франция создает напряженность на политическом и дипломатическом уровне", - заявил Шафиев.

По его словам, Баку также обеспокоен военным сотрудничеством между Парижем и Ереваном. "Если Армения вооружается, то против кого?!", - отметил Шафиев.

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Версия на английском языке Chaiman of AIR Center: France waging diplomatic war against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BMTM sədri: "Fransa Azərbaycana qarşı diplomatik müharibə aparır"

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