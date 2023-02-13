Шафиев: Существует огромный потенциал развития сотрудничества между ЕС и Азербайджаном

Существует огромный потенциал развития сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном.
Как передает Report, об этом руководитель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев заявил на вебинаре, посвященном сотрудничеству Азербайджана и ЕС.
По его словам, Азербайджан находится в центре многих проектов.
"Энергетических проектов много, но вопросы безопасности превыше всего. Мы по-прежнему считаем, что краеугольным камнем европейской безопасности, безопасности Южного Кавказа являются принципы территориальной целостности. Война в Украине еще раз показала, насколько важен этот принцип", отметил Шафиев.