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Шафиев: Существует огромный потенциал развития сотрудничества между ЕС и Азербайджаном

Шафиев: Существует огромный потенциал развития сотрудничества между ЕС и Азербайджаном Есть огромный потенциал развития сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, да и в Каспийском регионе в целом. И здесь Азербайджан находится в центре многих проектов.
Внешняя политика
13 февраля 2023 г. 17:16
Шафиев: Существует огромный потенциал развития сотрудничества между ЕС и Азербайджаном

Существует огромный потенциал развития сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом руководитель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев заявил на вебинаре, посвященном сотрудничеству Азербайджана и ЕС.

По его словам, Азербайджан находится в центре многих проектов.

"Энергетических проектов много, но вопросы безопасности превыше всего. Мы по-прежнему считаем, что краеугольным камнем европейской безопасности, безопасности Южного Кавказа являются принципы территориальной целостности. Война в Украине еще раз показала, насколько важен этот принцип", отметил Шафиев.

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Версия на английском языке Shafiyev: Huge potential for developing EU-Azerbaijan co-op
Версия на азербайджанском языке Şəfiyev: “Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının inkişafı üçün böyük potensial var”

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