О нас

Шафиев: Азербайджан опережает многие страны с точки зрения гендерного равенства

Шафиев: Азербайджан опережает многие страны с точки зрения гендерного равенства Дипкорпус Азербайджана за рубежом насчитывает 67 послов, из них только две женщины.
Внешняя политика
7 июня 2024 г. 15:29
Шафиев: Азербайджан опережает многие страны с точки зрения гендерного равенства

Дипкорпус Азербайджана за рубежом насчитывает 67 послов, из них только две женщины.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев заявил в ходе круглого стола на тему "Участие азербайджанских женщин на международных платформах по вопросам внешней политики: проблемы и перспективы" в Баку.

"Женщины почти не представлены на руководящих должностях в структурах этой сферы. Однако, несмотря на это, Азербайджан далеко опережает многие страны с точки зрения гендерного равенства. В этом году наша страна примет COP29. Данное мероприятие окажет положительное влияние на международную репутацию Азербайджана. ЦАМО также выполняет работу в данном направлении, принимает участие в различных мероприятиях. Женщины центра также активны в данном вопросе. Они представляют Азербайджан на мероприятиях в зарубежных странах. В целом, 70% мужчин и 30% женщин, работающих в центре, представляли нашу страну на международных площадках", - заявил Ф. Шафиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan surpasses many countries in gender equality, says Shafiyev
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: Azərbaycanın 67 səfirindən ikisi qadındır

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
5 июня 2024 г. 14:49
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
6 июня 2024 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi