Шафиев: Азербайджан опережает многие страны с точки зрения гендерного равенства

Дипкорпус Азербайджана за рубежом насчитывает 67 послов, из них только две женщины.
Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев заявил в ходе круглого стола на тему "Участие азербайджанских женщин на международных платформах по вопросам внешней политики: проблемы и перспективы" в Баку.
"Женщины почти не представлены на руководящих должностях в структурах этой сферы. Однако, несмотря на это, Азербайджан далеко опережает многие страны с точки зрения гендерного равенства. В этом году наша страна примет COP29. Данное мероприятие окажет положительное влияние на международную репутацию Азербайджана. ЦАМО также выполняет работу в данном направлении, принимает участие в различных мероприятиях. Женщины центра также активны в данном вопросе. Они представляют Азербайджан на мероприятиях в зарубежных странах. В целом, 70% мужчин и 30% женщин, работающих в центре, представляли нашу страну на международных площадках", - заявил Ф. Шафиев.