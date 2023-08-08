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Шерзод Файзиев: Азербайджан - ключевой партнер Узбекистана на Южном Кавказе

Шерзод Файзиев: Азербайджан - ключевой партнер Узбекистана на Южном Кавказе Азербайджан для Узбекистана ключевой партнер на Южном Кавказе.
Внешняя политика
8 августа 2023 г. 10:33
Шерзод Файзиев: Азербайджан - ключевой партнер Узбекистана на Южном Кавказе

Азербайджан является ключевым партнером Узбекистана на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заместитель директора Международного института Центральной Азии Шерзод Файзиев заявил на круглом столе на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества", организованном Центром анализа международных отношений (ЦАМО) в Баку.

"Узбекистан и Азербайджан тесно сотрудничают в торгово-экономических и транспортных проектах. Наше сотрудничество будет только укрепляться", - сказал он.

По словам Файзиева, Декларация об углублении стратегического партнерства, подписанная президентами Азербайджана и Узбекистана, вывела отношения двух стран на новый уровень и еще более укрепила их.

Он подчеркнул, что Азербайджан развивается быстрыми темпами, его международный авторитет растет, и неотъемлемую роль в этом играет президент страны Ильхам Алиев.

Заместитель директора Международного института Центральной Азии также добавил, что Узбекистан обладает большим инвестиционным потенциалом и привлекателен для инвесторов.

"Узбекистан может также в ближайшее время привлечь в свою экономику порядка 170 млрд долларов США", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Şerzod Fayziyev: “Azərbaycan Cənubi Qafqazda Özbəkistanın əsas tərəfdaşıdır”

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