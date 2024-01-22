Шаффер: Голос Америки поддерживает проиранское движение, совершившее теракты в Азербайджане

Американский политолог Бренда Шаффер выступила против сюжета телерадиостанции "Голос Америки" с супругой осужденного за убийства и массовые беспорядки главой незаконного движения "Объединение мусульман" Тале Багирзаде.
Как передает Report, об этом профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер написала в социальной сети "Х".
"Американская телерадиостанция "Голос Америки", финансируемая за счет налогоплательщиков США, выступает в поддержку спонсируемого Ираном движения, совершившего террористические акты в Азербайджане", - отмечает Шаффер.