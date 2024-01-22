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Шаффер: Голос Америки поддерживает проиранское движение, совершившее теракты в Азербайджане

Шаффер: Голос Америки поддерживает проиранское движение, совершившее теракты в Азербайджане Американский политолог Бренда Шаффер выступила против сюжета телерадиостанции "Голос Америки" с супругой осужденного за убийства и массовые беспорядки главой незаконного движения "Объединение мусульман" Тале Багирзаде.
Внешняя политика
22 января 2024 г. 10:03
Шаффер: Голос Америки поддерживает проиранское движение, совершившее теракты в Азербайджане

Американский политолог Бренда Шаффер выступила против сюжета телерадиостанции "Голос Америки" с супругой осужденного за убийства и массовые беспорядки главой незаконного движения "Объединение мусульман" Тале Багирзаде.

Как передает Report, об этом профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер написала в социальной сети "Х".

"Американская телерадиостанция "Голос Америки", финансируемая за счет налогоплательщиков США, выступает в поддержку спонсируемого Ираном движения, совершившего террористические акты в Азербайджане", - отмечает Шаффер.

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Версия на азербайджанском языке Şaffer: “Amerikanın Səsi” Azərbaycanda terror aktları törədən iranyönümlü hərəkatı dəstəkləyir”
Версия на английском языке Shaffer: Voice of America advocates for Iran sponsored movement that has committed terrorist acts in Azerbaijan

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