Шаффер: Голос Америки поддерживает проиранское движение, совершившее теракты в Азербайджане

Американский политолог Бренда Шаффер выступила против сюжета телерадиостанции "Голос Америки" с супругой осужденного за убийства и массовые беспорядки главой незаконного движения "Объединение мусульман" Тале Багирзаде.

Американский политолог Бренда Шаффер выступила против сюжета телерадиостанции "Голос Америки" с супругой осужденного за убийства и массовые беспорядки главой незаконного движения "Объединение мусульман" Тале Багирзаде.

Как передает Report, об этом профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер написала в социальной сети "Х".

"Американская телерадиостанция "Голос Америки", финансируемая за счет налогоплательщиков США, выступает в поддержку спонсируемого Ираном движения, совершившего террористические акты в Азербайджане", - отмечает Шаффер.