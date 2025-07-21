Шафаг Мехралиева: Медиаграмотность включает способность критически оценивать информацию

Медиаграмотность включает способность критически оценивать информацию

Медиаграмотность — такой же базовый навык, как чтение и письмо.

Как сообщает корреспондент Report, об этом преподаватель кафедры коммуникации и медиаисследований Университета ADA Шафаг Мехралиева заявила в ходе III Шушинского глобального медиафорума.

"Медиаграмотность — столь же необходимый навык, как умение читать и писать. Ведь если человек умеет читать и писать, но не может проанализировать информацию, это все равно, что прийти на званый ужин и не иметь возможности попробовать еду", - образно пояснила она.

По словам Мехралиевой, если трактовать понятие шире, медиаграмотность включает в себя два основных компонента: "Во-первых, это способность интерпретировать и критически оценивать контент, опираясь на знания и проверенные источники. Во-вторых, это умение воспринимать различные мнения с уважением и терпимостью к альтернативным точкам зрения".

Она добавила, что без этих умений невозможно эффективно ориентироваться современном медиапространстве, где информация циркулирует с огромной скоростью и далеко не всегда отличается достоверностью.