Служба госбезопасности выразила соболезнования Турции и Пакистану

Служба государственной безопасности (СГБ) выразила соболезнования Турции и Пакистану.

Служба государственной безопасности (СГБ) выразила соболезнования Турции и Пакистану.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице СГБ в Facebook.

"Мы решительно осуждаем террористическую атаку на Главное управление безопасности Министерства внутренних дел Турции 1 октября, желаем исцеления пострадавшим в результате инцидента сотрудникам полиции, выражаем свою поддержку братской Турции от имени личного состава Службы государственной безопасности. В то же время выражаем глубокое сожаление в связи с большим количеством человеческих жертв вследствие терактов, совершенных в районах Мастунг и Хангу Пакистана. Выражаем солидарность с пакистанским народом, а также соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым", - отмечается в сообщении.