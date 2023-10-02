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Служба госбезопасности выразила соболезнования Турции и Пакистану

Служба госбезопасности выразила соболезнования Турции и Пакистану Служба государственной безопасности (СГБ) выразила соболезнования Турции и Пакистану.
Внешняя политика
2 октября 2023 г. 14:32
Служба госбезопасности выразила соболезнования Турции и Пакистану

Служба государственной безопасности (СГБ) выразила соболезнования Турции и Пакистану.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице СГБ в Facebook.

"Мы решительно осуждаем террористическую атаку на Главное управление безопасности Министерства внутренних дел Турции 1 октября, желаем исцеления пострадавшим в результате инцидента сотрудникам полиции, выражаем свою поддержку братской Турции от имени личного состава Службы государственной безопасности. В то же время выражаем глубокое сожаление в связи с большим количеством человеческих жертв вследствие терактов, совершенных в районах Мастунг и Хангу Пакистана. Выражаем солидарность с пакистанским народом, а также соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым", - отмечается в сообщении.

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