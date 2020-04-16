СГБ Грузии привлечена к переговорам по границе с Азербайджаном

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) провела соответствующие мероприятия в целях предотвращения провокаций и стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в годовом отчете СГБ Грузии.

Было отмечено, что СГБ участвует в работе комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской государственной границы: "Этот формат является законным форматом для урегулирования вопроса между двумя странами. Для минимизации угроз государственным структурам, вовлеченным в переговорный процесс, были представлены соответствующие рекомендации. В то же время региональные подразделения СГБ в координации с соответствующими структурами осуществляют постоянный контроль над ситуацией в приграничном районе и оказывают соответствующую оперативную поддержку".