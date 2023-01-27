Северный Кипр осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

«Решительно осуждаю вероломное нападение на посольство Азербайджана в Иране».

"Решительно осуждаю вероломное нападение на посольство Азербайджана в Иране".

Как сообщает Report, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу.

"Приношу соболезнования семье погибшего и народу Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.