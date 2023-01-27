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Северный Кипр осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Северный Кипр осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране «Решительно осуждаю вероломное нападение на посольство Азербайджана в Иране».
Внешняя политика
27 января 2023 г. 11:48
Северный Кипр осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

"Решительно осуждаю вероломное нападение на посольство Азербайджана в Иране".

Как сообщает Report, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу.

"Приношу соболезнования семье погибшего и народу Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.

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Версия на английском языке Foreign minister of Northern Cyprus condemns attack on Azerbaijani embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке Şimali Kiprin XİN başçısı Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücumu pisləyib

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