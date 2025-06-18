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Северная Македония нацелена на расширение сотрудничества с ПА ОЧЭС

Северная Македония нацелена на расширение сотрудничества с ПА ОЧЭС Северная Македония намерена и впредь развивать сотрудничество в рамках Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПА ЧЭС).
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 11:40
Северная Македония нацелена на расширение сотрудничества с ПА ОЧЭС

Северная Македония намерена и впредь развивать сотрудничество в рамках Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПА ОЧЭС).

Как сообщает "Report", об этом заявила журналистам член делегации Северной Македонии, участвующей в ПА ОЧЭС, Благица Ласовска.

По ее словам, страна присоединилась к ПА ОЧЭС два года назад: "Эта организация дает Северной Македонии большие преимущества. Мы придаем большое значение сотрудничеству в ПА ОЧЭС, поскольку сотрудничаем со странами-членами организации, особенно с Азербайджаном. Надеюсь, что наши экономические и политические связи будут постепенно расширяться в рамках организации".

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Версия на английском языке North Macedonia aims to expand cooperation with PABSEC
Версия на азербайджанском языке Şimali Makedoniya QDİƏT PA ilə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

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