Сеть азербайджанцев Канады осудила заявление главы МИД этой страны

Сеть азербайджанцев Канады и азербайджанская община Канады осудили заявление министра иностранных дел этой страны Мелани Жоли.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении организации.

В нем выражается сожаление в связи с недавним высказыванием главы МИД Канады, в котором она назвала международно признанную территорию Азербайджана - Карабах "Арцахом".

"Арцах" - это незаконный, поддерживаемый Россией сепаратистский режим на суверенной территории Азербайджана, непризнанный ни одной страной мира, включая Канаду. Незаконный режим несет ответственность за три десятилетия осуждаемой ООН оккупации суверенных территорий Азербайджана, более 40 000 жизней, потерянных в ходе вторжения Армении, этническую чистку 800 000 мирных азербайджанцев, изгнанных из своих домов, разрушение азербайджанских городов и продолжающуюся минную катастрофу в Карабахском регионе Азербайджана", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в январе этого года парламентский секретарь министра иностранных дел Канады справедливо выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана на обсуждениях в комитете парламента страны.

"Самым решительным образом мы осуждаем недавнее заявление министра Жоли, которое противоречит официальной позиции Канады. Последствия комментариев, высказанных министром иностранных дел Канады, в лучшем случае безответственны и наносят ущерб международной дипломатии и продолжающемуся при содействии ЕС процессу миростроительства между Арменией и Азербайджаном. Мы обратились с письмом в офис министра Жоли с просьбой о встрече для личного обсуждения этого вопроса и будем ждать незамедлительного ответа", - говорится в заявлении.