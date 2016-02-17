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    Сессия ПА ОБСЕ пройдет в конце февраля в Вене

    Основными вопросами в повестке сессии значатся кризис мигрантов и беженцев на пространстве ОБСЕ, ситуация в Украине

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Очередная сессия Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ пройдет 25-26 февраля в конгресс-центре во дворце "Хофбург" в Вене. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ, в работе сессии примут участие около 300 парламентариев стран-членов ОБСЕ. 

    Основными вопросами в повестке сессии станут - кризис мигрантов и беженцев на пространстве ОБСЕ, ситуация в Украине, подготовка к ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая в этом году пройдет 1-5 июля в Тбилиси. 

    Состоятся заседания трех основных комитетов ПА ОБСЕ - комитета по политическим вопросам; по экономике, науке, технологии и окружающей среде, а также по правам человека и гуманитарным вопросам. В рамках комитетов депутаты обсудят борьбу с терроризмом, экономические последствия кризиса мигрантов и права мигрантов и беженцев. 

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