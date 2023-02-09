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Сергей Рябков: Москва прорабатывает встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении

Сергей Рябков: Москва прорабатывает встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении Москва не отказывается от проведения трехсторонней встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 14:29
Сергей Рябков: Москва прорабатывает встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении

Москва не отказывается от проведения трехсторонней встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Замминистра сообщил, что этот вопрос находится в проработке.

"Мы от этой идеи не отказываемся и хотим по максимуму использовать те ресурсы, которыми располагаем, с точки зрения предоставления площадок и формата для дальнейшего движения в рамках имеющихся договоренностей в сторону стабилизации", - сказал Рябков.

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Версия на английском языке Sergey Ryabkov: Moscow working on trilateral meeting of Foreign Ministers of Russia, Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Sergey Ryabkov: "Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan XİN başçılarının görüşü üçün iş aparılır"

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