Сергей Рябков: Москва прорабатывает встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении

Москва не отказывается от проведения трехсторонней встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении.

Москва не отказывается от проведения трехсторонней встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Замминистра сообщил, что этот вопрос находится в проработке.

"Мы от этой идеи не отказываемся и хотим по максимуму использовать те ресурсы, которыми располагаем, с точки зрения предоставления площадок и формата для дальнейшего движения в рамках имеющихся договоренностей в сторону стабилизации", - сказал Рябков.