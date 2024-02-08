Сергей Марков: Выборы были честными и справедливыми - международные организации должны признать это

Досрочные президентские выборы в Азербайджане прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством и Конституцией Азербайджана и в строгом соответствии с принципами демократических, свободных, честных и справедливых выборов, которые утверждены

Досрочные президентские выборы в Азербайджане прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством и Конституцией Азербайджана и в строгом соответствии с принципами демократических, свободных, честных и справедливых выборов, которые утверждены во многочисленных документах международных организаций и в целом в международном праве.

Как сообщает Report, об этом заявил директор российского Института политических исследований Сергей Марков на пресс-конференции по итогам внеочередных президентских выборов.

По словам С. Маркова, представляемая им группа "Гражданский диалог" была создана 15 лет назад, в том числе для участия в мониторинге выборов в различных государствах. На выборах в Азербайджане в составе группы было около 20 наблюдателей, которые посетили около 30 избирательных участков.

"Мы были приятно поражены очень высокой явкой на выборах, были большие очереди. Впрочем, это прогнозировалось экспертами, потому что это первые выборы, которые проходят на всей территории Азербайджана после освобождения. Уверен, что все международные организации будут вынуждены признать эти выборы честными и справедливыми", - заключил Марков.