Марков: Азербайджан был успешнее Армении в информационной войне в России

Армения в ходе военных действий предоставляла информацию в сильно сфальсицицированнном виде

Азербайджан был успешнее Армении в информационной войне в России. Армения в ходе военных действий предоставляла информацию в сильно сфальсицицированнном виде, как потом призналось само руководство этой страны.

Как сообщает российское бюро Report, об этом во время круглого стола на тему " Информационные войны. "Битва за Карабах" в массовом сознании россиян" заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"Здесь Армения вела несколько пропагандистских линий. Первая - армяне христиане, братский народ и поэтому "русские должны им помогать". Эта линия повстречала определенную поддержку со стороны населения. Вторая линия, которая постепенно вышла на первый план - идея того, что это не война Азербайджана и Армении, а Турции и России. Но этой пропагандистской линии последовал полный крах, поскольку против нее резко выступил Владимир Путин, который заявил, что у России хорошие отношения с Турцией, много хорошего об Эрдогане сказал. Еще одна провальная линия была направлена на то, что Россия должна вмешаться и отправить солдат и это вызвало огромную реакцию со стороны российского общественного мнения, дескать огромная армянская диаспора своих сыновей воевать в нагорном Карабахе не посылает, а вот русские должны погибать за Армению. Причем я думаю, что эта реакция будет иметь долговременные последствия", - заявил Марков.

"В целом, по итогам информационной войны можно сказать, что первично огромный залог был у Армении, поскольку это христианская страна, поскольку армянская диаспора сильнее и влиятельнее азербайджанской в России и обладает сверхвлиянием в российских СМИ, тем не менее, это заведомое преимущество не было реализовано. У Азербайджана самый главный успех заключался в том, что в отличие от предыдущих времен, сейчас в российских средствах массовой информации появились те, кто доносили азербайджанскую позицию, и они сработали достаточно эффективно. Раньше было абсолютное преобладание армянской стороны в информационной войне, сейчас такого абсолютного преобладания не было", - считает политолог.