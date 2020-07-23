Сергей Лавров встретился с представителями азербайджанской и армянской общин в России

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл встречи с видными представителями азербайджанской и армянской общин России – председателем Совета директоров ООО "Киевская площадь" Годом Нисановым и Президентом Общероссийской общественной организации "Союз армян России" Арой Абрамяном.
Как сообщает российское бюро Report, в ходе встречи обсуждалась роль азербайджанской и армянской общин в поддержании межнационального мира и согласия на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.
Была подчёркнута необходимость конструктивного вклада азербайджанской и армянской общин в создание условий для содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном.