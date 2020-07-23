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Сергей Лавров встретился с представителями азербайджанской и армянской общин в России

Сергей Лавров встретился с представителями азербайджанской и армянской общин в России Сегодня министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провёл встречи с видными представителями азербайджанской и армянской общин России – председателем Совета директоров ООО "Киевская площадь" Г.С.Нисановым и Президентом Общероссийской обществен
Внешняя политика
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23 июля 2020 г. 21:00
Сергей Лавров встретился с представителями азербайджанской и армянской общин в России

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл встречи с видными представителями азербайджанской и армянской общин России – председателем Совета директоров ООО "Киевская площадь" Годом Нисановым и Президентом Общероссийской общественной организации "Союз армян России" Арой Абрамяном

Как сообщает российское бюро Report, в ходе встречи обсуждалась роль азербайджанской и армянской общин в поддержании межнационального мира и согласия на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

Была подчёркнута необходимость конструктивного вклада азербайджанской и армянской общин в создание условий для содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном.

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