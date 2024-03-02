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Сергей Лавров: Запад нарушает фундаментальные принципы ООН

Сергей Лавров: Запад нарушает фундаментальные принципы ООН Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад, во главе с США, нарушает фундаментальные принципы ООН.
Внешняя политика
2 марта 2024 г. 15:37
Сергей Лавров: Запад нарушает фундаментальные принципы ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад, во главе с США, нарушает фундаментальные принципы ООН.

Как сообщает Report, об этом российский министр заявил на брифинге в рамках III Дипломатического форума в Анталье.

"Россия убеждена, что мировое большинство понимает необходимость возвращения к принципам ООН, которые западные страны сейчас грубым образом нарушают. Мы все-таки убеждены, что мировое большинство, которое увеличивает свой вес во всех смыслах - и в мировой экономике, и в мировой политике - понимает необходимость возвращения к истокам, возвращения принципам ООН, которые заложены были отцами-основателями и которые сейчас Запад попросту даже не только игнорирует, но и грубым образом нарушает", - сказал он.

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Версия на английском языке Russian FM blames West for disregarding UN fundamental principles
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: Qərb BMT-nin fundamental prinsiplərini pozur 

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