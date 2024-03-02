Сергей Лавров: Запад нарушает фундаментальные принципы ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад, во главе с США, нарушает фундаментальные принципы ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад, во главе с США, нарушает фундаментальные принципы ООН.

Как сообщает Report, об этом российский министр заявил на брифинге в рамках III Дипломатического форума в Анталье.

"Россия убеждена, что мировое большинство понимает необходимость возвращения к принципам ООН, которые западные страны сейчас грубым образом нарушают. Мы все-таки убеждены, что мировое большинство, которое увеличивает свой вес во всех смыслах - и в мировой экономике, и в мировой политике - понимает необходимость возвращения к истокам, возвращения принципам ООН, которые заложены были отцами-основателями и которые сейчас Запад попросту даже не только игнорирует, но и грубым образом нарушает", - сказал он.