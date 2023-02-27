Сергей Лавров: Товарооборот между нашими странами достигает рекордных уровней и это не предел

Товарооборот - тоже характеристика нашего экономического сотрудничества - достигает рекордных уровней, и это не предел, поскольку, как Вы обсуждали с Президентом Путиным, в разработке несколько мега-проектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и региональный и даже где-то глобальный характер.
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"К этим проектам проявляют интерес многие наши и ваши партнеры. И это тоже показатель того, насколько перспективно взаимодействие в этом регионе с лидирующим участием России и Азербайджана", - добавил С.Лавров.