Сергей Лавров: Товарооборот между нашими странами достигает рекордных уровней и это не предел

Товарооборот - тоже характеристика нашего экономического сотрудничества - достигает рекордных уровней, и это не предел, поскольку, как Вы обсуждали с Президентом Путиным, в разработке несколько мега-проектов, которые будут иметь не только двусторонний, но

Товарооборот - тоже характеристика нашего экономического сотрудничества - достигает рекордных уровней, и это не предел, поскольку, как Вы обсуждали с Президентом Путиным, в разработке несколько мега-проектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и региональный и даже где-то глобальный характер.

Как сообщает Report , об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"К этим проектам проявляют интерес многие наши и ваши партнеры. И это тоже показатель того, насколько перспективно взаимодействие в этом регионе с лидирующим участием России и Азербайджана", - добавил С.Лавров.