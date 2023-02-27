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Сергей Лавров: Товарооборот между нашими странами достигает рекордных уровней и это не предел

Сергей Лавров: Товарооборот между нашими странами достигает рекордных уровней и это не предел Товарооборот - тоже характеристика нашего экономического сотрудничества - достигает рекордных уровней, и это не предел, поскольку, как Вы обсуждали с Президентом Путиным, в разработке несколько мега-проектов, которые будут иметь не только двусторонний, но
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 22:31
Сергей Лавров: Товарооборот между нашими странами достигает рекордных уровней и это не предел

Товарооборот - тоже характеристика нашего экономического сотрудничества - достигает рекордных уровней, и это не предел, поскольку, как Вы обсуждали с Президентом Путиным, в разработке несколько мега-проектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и региональный и даже где-то глобальный характер.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"К этим проектам проявляют интерес многие наши и ваши партнеры. И это тоже показатель того, насколько перспективно взаимодействие в этом регионе с лидирующим участием России и Азербайджана", - добавил С.Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: "Azərbaycanla Rusiyanın iqtisadi əməkdaşlığımızın göstəricisi olan əmtəə dövriyyəsi də rekord səviyyələrə çatır"

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