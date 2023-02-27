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Сергей Лавров: Региональная безопасность остается весьма актуальной темой в наших отношениях

Сергей Лавров: Региональная безопасность остается весьма актуальной темой в наших отношениях Региональная безопасность остается весьма актуальной темой и в наших отношениях и не только в двустороннем плане, но и в многостороннем.
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 23:06
Сергей Лавров: Региональная безопасность остается весьма актуальной темой в наших отношениях

Региональная безопасность остается весьма актуальной темой и в наших отношениях и не только в двустороннем плане, но и в многостороннем.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"И многие наши международные коллеги, в том числе расположенные далеко от этого региона, проявляют живой интерес к тому, чтобы способствовать продвижению по пути урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Мы, как неоднократно говорил Президент Путин, приветствуем любые усилия, которые будут исходить из интересов стабилизации обстановки и создания условий для того, чтобы все расположенные здесь страны имели возможность нормально, на основе взаимного уважения, на основе взаимной выгоды сотрудничать в интересах своих стран и народов", - добавил С.Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN başçısı: "Regional təhlükəsizlik həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli münasibətlərimizdə aktual mövzu kimi qalır"

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