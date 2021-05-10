Сергей Лавров прибыл в Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в понедельник в Баку.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в понедельник в Баку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вечером министр встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На 11 мая, завершающий день визита, запланированы переговоры Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе поездки предполагается рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества Азербайджана и России, а также взаимодействие на международной арене. Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года по Нагорному Карабаху.