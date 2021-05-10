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Сергей Лавров прибыл в Баку

Сергей Лавров прибыл в Баку Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в понедельник в Баку.
Внешняя политика
10 мая 2021 г. 20:04
Сергей Лавров прибыл в Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в понедельник в Баку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вечером министр встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На 11 мая, завершающий день визита, запланированы переговоры Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе поездки предполагается рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества Азербайджана и России, а также взаимодействие на международной арене. Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года по Нагорному Карабаху.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov Bakıya gəldi

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