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Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно

Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно Президент Путин лично уделяет пристальное внимание развитию нашего союзнического взаимодействия.
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 22:24
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно

Президент Путин лично уделяет пристальное внимание развитию нашего союзнического взаимодействия.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметив, что Декларация зафиксировала достигнутый уровень взаимодействия и наметила пути его углубления, вывода на новый качественный уровень, Сергей Лавров подчеркнул: "Практическое сотрудничество, как Вы упомянули, действительно, по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно. Это и Ваши регулярные контакты с Президентом Российской Федерации, контакты между председателями правительств двух стран, между министрами".

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: "Rusiya ilə Azərbaycan arasında praktiki əməkdaşlıq çox səmərəli və intensiv inkişaf edir"

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