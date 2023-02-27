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Сергей Лавров: Мы заинтересованы в развитии культурных связей с Азербайджаном

Сергей Лавров: Мы заинтересованы в развитии культурных связей с Азербайджаном Мы заинтересованы в развитии культурных связей с Азербайджаном.
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 23:23
Сергей Лавров: Мы заинтересованы в развитии культурных связей с Азербайджаном

Мы заинтересованы в развитии культурных связей с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Конечно, мы заинтересованы в развитии культурных связей. У нас немало памятных дат. В прошлом году отмечали 30-летие дипломатических отношений, в этом году первую годовщину Декларации о союзническом взаимодействии. Весной мы отмечаем столетие со дня рождения Гейдара Алиевича Алиева. У нас с азербайджанскими друзьями планируется целая серия мероприятий, которые, я убежден, лишний раз подчеркнут взаимную тягу наших граждан друг к другу, к истории и к тем страницам этой нашей общей истории, которые до сих пор живут и помогают поддерживать дружеские, семейные, родственные связи между нашими странами", - отметил Сергей Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəhbəri: "Azərbaycanla mədəni əlaqələrin inkişafında maraqlıyıq"

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