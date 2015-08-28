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    ​Сергей Лавров прибудет с визитом в Баку

    Во время визита планируется обсуждение нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ 1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет с деловым визитом  в Азербайджан. Об этом Report сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    Согласно информации, в ходе визита планируется обсуждение различных аспектов двусторонних и многосторонних форматов азербайджано-российских отношений, вопроса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и роли России в переговорном процессе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.  

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