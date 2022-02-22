Сергей Головатый: С Азербайджаном сотрудничество больше идет через Европейскую конференцию

"Конституционные суды больше работают в рамках регионального сотрудничества. В рамках Европейской конференции конституционных судов происходит обмен опытом между национальными судами и мы имеем возможность что-то заимствовать".

"Конституционные суды больше работают в рамках регионального сотрудничества. В рамках Европейской конференции конституционных судов происходит обмен опытом между национальными судами и мы имеем возможность что-то заимствовать".

Об этом в интервью Report заявил исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый.

"В любом случае сотрудничество больше идет через европейскую структуру, нежели на двусторонней основе. У каждой страны есть своя конституция и каждая из сторон защищает свою конституцию" - отметил С.Головатый.

По его словам, с Конституционным судом Азербайджана сотрудничество началось еще в 1999 году: "Были регулярные встречи в Украине и в Азербайджане. В 2010 году председатель Конституционного суда Украины Юрий Баулин принимал участие в мероприятиях, которые были посвящены 15-летию Конституционного суда Азербайджана. Он вручил Конституционному суду Азербайджана почетную грамоту Конституционного суда Украины за вклад в развитие наших отношений".

С.Головатый напомнил, что в 2015 году Конституционный суд Азербайджана поддержал Конституционный суд Украины, когда состоялось заседание председателей конференции европейских Конституционных судов в Батуми: "И тогда Конституционный суд Украины предложил идею принятия декларации в отношении охраны территориальной целостности своих государств".

С полным интервью исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Украины Сергея Головатого можно ознакомиться по ссылке.