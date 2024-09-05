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Серджио Дивина: Италия и Азербайджан тесно сотрудничают и будут взаимодействовать и дальше

Серджио Дивина: Италия и Азербайджан тесно сотрудничают и будут взаимодействовать и дальше У Италии давно сложились с Азербайджаном отличные отношения, как на уровне правительств, так и законодательных органов.
Внешняя политика
5 сентября 2024 г. 09:47
Серджио Дивина: Италия и Азербайджан тесно сотрудничают и будут взаимодействовать и дальше

У Италии давно сложились с Азербайджаном отличные отношения, как на уровне правительств, так и законодательных органов.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Итальянского института Азии (ISIA) Серджио Дивина.

"Наши торговые отношения усилились, Италия и Германия фактически стали ведущими торговыми партнерами Азербайджана в Европейском сообществе. Двусторонние связи развиваются успешно в сферах промышленности, сельского хозяйства, инженерии, в которых наши компании имели очень хорошее взаимодействие", - отметил он.

Дивина особо подчеркнул Трансадриатический газопровод, TAP, который стал стратегическим проектом для Италии в плане обеспечения национальной энергетической безопасности страны.

"Я думаю, мы будем и дальше идти бок о бок, учитывая развитие Среднего коридора, где мы, вероятно, также будем сотрудничать как в планировании, так и в реализации крупных проектов. Таким образом, Италия и Азербайджан тесно сотрудничают и будут взаимодействовать и дальше", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке ISIA-nın vitse-prezidenti: İtaliya Azərbaycanla sıx əməkdaşlığı bundan sonra da davam etdirəcək
Версия на английском языке Sergio Divina highlights thriving cooperation between Italy and Azerbaijan

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