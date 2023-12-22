Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения!
Под Вашим руководством Азербайджанская Республика уверенно движется по пути всестороннего развития и укрепляет свой авторитет в международных делах.
Убежден, что глубокие и давние отношения дружбы между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой будут продолжать неуклонно развиваться и приносить пользу нашим народам и странам.
Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а братскому народу Азербайджана - мира, дальнейшего прогресса и процветания".