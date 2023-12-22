Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения!

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика уверенно движется по пути всестороннего развития и укрепляет свой авторитет в международных делах.

Убежден, что глубокие и давние отношения дружбы между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой будут продолжать неуклонно развиваться и приносить пользу нашим народам и странам.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а братскому народу Азербайджана - мира, дальнейшего прогресса и процветания".